ЖКХ

Контроль за деятельностью управляющих организаций обсудили на заседании Клуба МКД в Пскове

Способы осуществления государственного, муниципального и общественного контроля за деятельностью управляющих организаций обсудили на очередном заседании Клуба председателей многоквартирных домов (МКД) в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», мероприятие было организовано при поддержке депутата Псковской городской Думы Валерия Тюменцева.

О полномочиях и практике реализации контроля председателям МКД рассказали руководитель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов, заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов, председатель правления Союза собственников недвижимости, общественник Алексей Кириллов. Участники Клуба получили ответы на интересующие вопросы.

В ходе оживленной дискуссии участники заседания сошлись во мнении, что основным видом надзора за деятельностью управляющей компании является заинтересованная позиция собственников жилья, которые обязаны через старшего по дому и совет дома контролировать деятельность компании, управляющей домом и предоставляющей жильцам определенный договором перечень услуг.

Участники встречи отметили, что в случае систематического неисполнения договора имеет смысл обратиться с жалобой в компетентные органы: Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору, отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства администрации Пскова или общественный Совет при госкомитете Псковской области по строительному и жилищному надзору. При этом подчеркнули, что согласно законодательству проверочные мероприятия не проводятся по анонимной жалобе.

Отметим, специалисты отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства администрации Пскова имеют право провести проверку только в отношении муниципального имущества. Результаты проверки для административного производства направляются в Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору или Мировой суд.