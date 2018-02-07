ЖКХ

Более 1,1 млрд рублей планируют потратить на капремонт многоквартирных домов в Псковской области в 2018 году

На заседании администрации Псковской области 13 февраля утверждена сумма, которую потратят на капремонт многоквартирных домов в регионе в 2018 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области в 2018 году вправе израсходовать на финансирование Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением администрации области, 1 млрд 120 млн 630 тысяч 345,37 рублей.

Расчеты связаны с прогнозируемым объемом поступлений взносов на капитальный ремонт за 2018 год, который, по подсчетам, составит 574 млн 123 тысячи 427 рублей 24 копейки.