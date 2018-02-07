ЖКХ

257 человек из 111 аварийных жилых помещений планируется расселить в Псковской области в 2018 году

В 2018 году в Псковской области планируется расселить 4,13 тысяч квадратных метров аварийной площади, 257 человек из 111 жилых помещений. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации Псковской области 13 февраля сообщил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.

На сегодня в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» вносятся изменения в части формирования дополнительного этапа 2018 года и сроков его завершения (до 31 декабря 2018 года); в части дополнительного расселения 21 многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Город Великие Луки» (10 МКД, 51 жилое помещение, 132 чел.) и муниципального образования «Гдовский район» (11 МКД, 60 помещений, 125 чел.).

В целом участниками мероприятий долгосрочной областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» стали 12 муниципальных образований: Псков, Великие Луки, Великолукский, Красногородский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Островский, Плюсский, Порховский, Себежский и Печорский районы. Всего в рамках программы было запланировано расселение 4 010 человек, проживающих в 1 652 помещениях аварийной площадью 58,77 тыс. кв. м (301 МКД) на общую сумму 1,99 млрд рублей.

На сегодня на реализацию данных мероприятий израсходовано 1,97 млрд рублей (99%).

Процент исполнения целевого показателя у Псковской области составил 97,1% (в благоустроенные жилые помещения было переселено 3,3 тысячи человек, проживающих на аварийной площади 48,39 тыс. кв. м).

На территории Псковской области осталось расселить 82 человека из 38 помещений аварийной площадью 1,43 тыс. кв. м (2,4%).