ЖКХ

Специалисты ЕДДС Пскова проводят ежедневный мониторинг образования наледей и сосулек на крышах

Специалисты Единой дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова перешли на ежедневный режим мониторинга крыш домов, которые являются потенциально опасными во время перепадов температур. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

По словам начальника отдела ЕДДС Пскова Олега Козеряцкого, в основном наледи и сосульки образуются на зданиях с двускатной кровлей. «Такие дома в Пскове расположены в большей степени на улицах в центральной части города. Именно поэтому, специалисты отдела в первую очередь проверяют жилые и производственные здания на улицах Советская, Горького, Толстого, Труда», - отметил Олег Козеряцкий и уточнил, что в этот список также попадают улицы Вокзальная и Яна Фабрициуса.

Во время своего выезда 13 февраля, специалисты при первичном мониторинге улиц выявили в Пскове 16 потенциально опасных домов в центре города. Все адреса внесены в протокол и направлены в Управление городского хозяйства администрации Пскова и руководителям управляющих компаний с рекомендацией скорейшего устранения опасности.

Также подготовлено обращение в адрес управляющих компаний об оперативном реагировании на любые заявки граждан: коммунальщикам необходимо в кратчайший срок убирать сосульки и наледь, а если пока такой возможности нет - огораживать опасные участки. Кроме того, специалисты комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова советуют псковичам не ходить вплотную к зданиям и обходить стороной водостоки - на них сосульки образуются больше всего, а при входе в подъезды домов обязательно смотреть - не нависают ли над ним снежные массы.