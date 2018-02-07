ЖКХ

Псковичи жалуются на значительное увеличение платы за вывоз мусора

15 февраля спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов встречался с гражданами в приемной партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания, от имени совета многоквартирного дома с вопросами по предоставлению услуг ЖКХ и тарифа на них к председателю областного Собрания обратилась Нина Шеметова.

Представитель общественности пожаловалась на значительное увеличение платы за вывоз мусора и отсутствие исчерпывающей информации: в конце декабря 2017 года, «под ёлочкой», депутаты городской Думы утвердили новые тарифы, но даже по прошествии почти двух месяцев граждане не имеют возможности ознакомиться с полным пакетом документов по принятому нормативному акту: «Информация касается всех граждан, а получить ее невозможно».

«Решение небрежное, некорректное, неточное, отсутствуют единицы измерения, нет экономического обоснования, нет расшифровки состава затрат. Я считаю, принято оно впопыхах. При этом оно вступает в силу по истечении 13 дней, и узнать о нем мы должны были каким-то образом на новогодних праздниках, а затем провести собрание собственников, чтобы в установленный срок скорректировать тариф», - пожаловалась Нина Шеметова и призналась, что информация в документе представлена так, что разобраться в ней невозможно.

«У нас уже есть договор, где указана плата за содержание, все затраты. Здесь же был, в том числе, и вывоз мусора. Теперь он вынесен за скобки, но сумма при этом непрозрачна», - поделилась председатель Совета дома. Больше всего Нину Шеметову огорчило отсутствие в пакете документов экономического обоснования.

Александр Котов рассказал посетительнице приемной, что затраты на утилизацию отходов складываются из двух тарифов - на сбор и вывоз мусора и на его захоронение, кроме того, с 2018 года введен экологический сбор. Председатель Собрания предложил Нине Шеметовой написать запрос в городскую Думу, чтобы получить на руки необходимые расчеты. «И ждать 30 дней? - возмутилась председатель совета дома. - Я вообще не могу понять, почему эти документы мы должны разыскивать. Все должно быть доступно без запросов».