ЖКХ

28 потенциально опасных домов выявили в Пскове

Сегодня, 19 февраля, специалисты ЕДДС Пскова провели на территории города очередной мониторинг крыш домов, которые являются потенциально опасными во время перепадов температур и могут стать для образования ледяных наледей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, во время своего выезда специалисты выявили 28 потенциально опасных домов в центре города. Наибольшее количество крыш с сосульками зафиксировано на улицах Льва Толстого, Труда и Советской.

Все адреса внесены в протокол и направлены в управление городского хозяйства администрации Пскова и руководителям управляющих компаний с рекомендацией скорейшего устранения опасности, а если пока такой возможности нет - огораживать опасные участки. Кроме того, проводится проверка исполнения предписаний об уборки крыш от сосулек и наледей.

Напомним, начиная с 13 февраля специалисты ЕДДС Пскова проводят ежедневный мониторинг образования наледей и сосулек на крышах. Кроме того, специалисты комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова советуют псковичам не ходить вплотную к зданиям и обходить стороной водостоки - на них сосульки образуются больше всего, а при входе в подъезды домов обязательно смотреть - не нависают ли над ним снежные массы.