ЖКХ

В Псковской области проходит конкурс «Горжусь своим домом - своим двором»

Региональный конкурс деятельности советов многоквартирных домов и благоустройства придомовых территорий «Горжусь своим домом-своим двором» проводит Союз собственников недвижимости Псковской области в рамках проекта «Заряди энергией свой дом».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, для участия в конкурсе приглашаются все жители Псковской области, желающие представить свой пример благоустройства городской среды. Конкурс проводится в трех номинациях: «Лучший двор Псковщины», «Лучшее общественное пространство Псковщины», «Лучший приусадебный участок Псковщины» и в три этапа: первый этап - «Зимний двор» с 01.01.2018 по 28.02.2018; второй этап - «К нам во двор пришла весна» с 01.04.2018 по 31.05.2018; третий этап - «Мой цветущий двор» с 01.06.2018 по 31.07.2018.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку с фотографиями и отчет о видах и объемах проведенных работ на придомовых территориях (бланки заявки и отчета в положении о конкурсе) на адрес электронной почты - PskovCCH@mail.ru.

Подведение итогов конкурса состоится в период с 1 по 30 августа. Победители конкурса будут награждены подарками и Почетными грамотами комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отметим, при реализации проекта ССН ПО «Заряди энергией свой дом» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта президента Российской Федерации на развитии на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.