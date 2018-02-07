ЖКХ

Великолучанка пожаловалась губернатору на холодный пол в квартире в доме на проспекте Гагарина

Жительница Великих Лук пожаловалась губернатору на холодный пол в квартире в доме 32/10 на проспекте Гагарина.

Как пишет гражданка на сайте ведерников.рф, под ее квартирой находится пустое неотапливаемое помещение, принадлежащее Великолукскому молочному комбинату. Именно это помещение, по мнению женщины, и является причиной холодного пола в ее квартире.

«1 декабря 2017 года в управляющую компанию ООО "УО Центральное" обратилась с просьбой решить вопрос о нормализации температурного режима в моей квартире (застеклить разбитое окно, утеплить потолок под моей квартирой, включить отопление). Оплата за отопление мною производится вовремя и в полном объеме, а предоставляемые услуги не соответствуют нижним нормам. Но положение дел не меняется, и теперь я хожу по замкнутому кругу. Каждый месяц приходит комиссия, производит замеры температуры в квартире. В квартире температура ниже нормы и ледяной пол. Уже 5 месяцев отопительный сезон, а батареи в квартире чуть теплые, и они находятся под "обраткой". На улице мороз -20 сегодня, пол ледяной», - пишет горожанка.

В свою очередь управляющая компания сообщает, что данное помещение не является общедомовым. Поэтому утеплять его они не имеют права.

Ответственным за решение этой проблемы назначен председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.