ЖКХ

Обращение в правительство РФ о субсидировании ресурсоснабжающих организаций готовит Псковское областное Собрание

В Псковском областном Собрании депутатов готовится обращение в правительство РФ о субсидировании ресурсоснабжающих организаций в связи с утверждением предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Этот вопрос рассматривался сегодня, 26 февраля, на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Региональные парламентарии хотели бы внести изменения в методику распределения дотаций, которая изменилась в этом году. Сейчас при их расчете используется понятие «модельный бюджет», и при расчете дотаций на 2018 год средства уже распределены с учетом «модельного бюджета». Депутаты считают, что при наличии дефицита бюджета и его дотационности может возникнуть нехватка средств.

В обращении в правительство РФ предлагается предусмотреть выделение дотаций по некоему нормативному показателю.

Напомним, в январе на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания председатель государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов сообщил, что на субсидирование ресурсоснабжающих организаций в 2018 году в бюджете региона не хватает свыше 400 млн рублей. Он пояснил, что ежегодно из федерального центра в регионы спускаются индексы роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. Разницу между экономически обоснованным тарифом и льготным по закону должен компенсироваться либо из бюджета субъекта федерации, либо из других источников.

Вместе с тем, в региональном бюджете не хватает средств на данные цели. Так, в 2017 году ресурсоснабжающим организациям было выплачено всего 200 млн рублей из 430 необходимых. В этом году в бюджете заложено 208 млн рублей при необходимых (с учетом долга) почти 650 млн рублей.