ЖКХ

Бывший малолетний узник фашистских концлагерей замерзает в собственной квартире в Пскове

В Пскове в квартире №112 дома №41 по Рижскому проспекту замерзают пенсионеры Светлана и Леонид Смирновы 72 и 80 лет соответственно. Как написала на сайте ведерников.рф Елена Смирнова, в квартире очень холодно, батареи практически холодные.

«Коммунальные услуги оплачивают вовремя и в полном объеме. А в квартире холодно и вода течет периодически от соседей сверху! Дедушка находится в собственной квартире не просто в верхней одежде: в валенках, тулупе и шапке. Потому что батареи во всех комнатах чуть теплые, если не сказать холодные», - написала псковичка, добавив, что Леонид Смирнов - бывший малолетний узник. «В детстве мерз и голодал, так теперь и на склоне лет мерзнет!» - написала она.

По словам заявительницы, соседи, проживающие сверху, периодически затапливают пенсионеров. Последний раз 25 февраля пришлось вызывать аварийную службу, чтобы прекратить потоп с верхней квартиры. На потолке до сих пор круглые темные пятна от воды.

«Леонид Анатольевич не выходит из квартиры в силу своего возраста, да и не знает, куда обратиться за помощью. Светлана Петровна пытается обратиться за помощью в ЖКХ, но там разводят руками и говорят, что всем сейчас холодно... Кто несет ответственность за тепло и сухость в квартирах? И что делать пожилым людям в данных ситуациях?» - интересуется Елена Смирнова.