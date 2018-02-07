ЖКХ

Печорская УК в интернете не разместила подробную информацию о своих услугах и их стоимости

Прокуратура Печорского района провела проверку исполнения требований Федерального закона ресурсоснабжающими и управляющими организациями района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований приказа Минкомсвязи России управляющей организацией ООО «Жилфондсервис» в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не размещен исчерпывающий перечень информации об оказываемых услугах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и их стоимости.

Неразмещением информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в ГИС ЖКХ нарушены права получателей жилищно-коммунальных услуг на своевременный сводный доступ к необходимым сведениям.

На основании изложенного прокуратурой района в отношении директора ООО «Жилфондсервис» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (размещение информации не в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами), которое направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №13 Печорского района.