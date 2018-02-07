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ЖКХ

Особенности капремонта дома на Народной, 27 обсудили в гордуме Пскова

27.02.2018 17:59|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 27 февраля, заместитель главы Пскова Елена Полонская провела совещание по обращению жителей верхних этажей с улицы Народной, 27, которые жалуются на протекающую кровлю.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в мероприятии, помимо собственников квартир, приняли участие представители управляющей организации, руководитель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов, председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

По словам жильцов, проблема заключается в том, что кровля дома постоянно протекает, причём с угрозой попадания воды в электропроводку. По свидетельству управляющей компании, плановый капитальный ремонт кровли будет осуществлен только в 2022 году. В 2011 году был произведен ее текущий ремонт, и до 2016 года массовых жалоб не было. Собственники квартир поинтересовались, можно ли попасть в программу капитального ремонта на 2018 год, а если нет, то что делать дальше.

Дмитрий Таратынов отметил, что, поскольку дом является многоквартирным и собираемость средств на капремонт хорошая (накоплен уже 1 млн рублей), то можно перевести эти деньги на спецсчет и повторно сделать текущий ремонт кровли, что даст возможность в течение следующих пяти лет накопить средства на капитальный ремонт.

Сергей Макарченко сообщил, что, в случае, если собственники примут решение остаться в программе капитального ремонта, то попасть в нее можно попробовать на 2019 год, если провести собрание собственников и заказать экспертизу для подтверждения факта необходимости незамедлительного капитального ремонта кровли.

Валерий Полупанов подчеркнул, что собственники квартир должны выбрать действующий совет дома, без активной работы которого невозможно будет ни перевести средства на спецсчет, ни созвать комиссию для обследования кровли. Кроме того, напомнил Валерий Полупанов, каждый собственник обо всех своих проблемах и неполадках должен в первую очередь информировать управляющую компанию и Госжилнадзор.

Теги: #ЖКХ #капремонт #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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