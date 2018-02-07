ЖКХ

По требованию прокурора руководитель палкинской управляющей компании привлечен к административной ответственности

Мировым судьей судебного участка № 12 Палкинского района Псковской области рассмотрено административное дело в отношении директора ООО «Наш дом», возбужденное прокурором Палкинского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного заседания установлено, что в нарушение федерального закона от 21.07.2014 № 209 «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» управляющей компанией в государственной информационной системе ЖКХ не размещена в полном объеме информация о многоквартирных домах, находящихся в управлении общества; о приборах учета, используемых для определения объема коммунальных услуг; о лицевых счетах, присвоенных собственникам и пользователям жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений) для внесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги и т.д.

Таким образом, управляющей организацией ООО «Наш дом» нарушены права жителей многоквартирных домов на своевременный свободный доступ к необходимым сведениям.

Постановлением мирового судьи директор управляющей компании признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ (размещение информации не в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами) и подвергнута наказанию в виде предупреждения.

Устранение допущенных нарушений закона контролируется прокуратурой района. В случае повторного выявления указанных нарушений должностному лицу уже грозит ответственность по части 3 статьи 13.19.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 15 до 20 тысяч рублей.