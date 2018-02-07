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Аварийная ситуация с «катком» на Звездной находится на контроле, от тепла временно отключат 2 дома

В Пскове на ул. Звездной, по предварительным данным, произошел разрыв теплотрассы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова со ссылкой на депутата Псковской городской думы Дмитрия Барабанова, который находится на месте происшествия, для устранения аварии уже прибыла аварийная бригада Псковских тепловых сетей и экскаватор для проведения земляных работ.

На момент устранения аварийной ситуации от теплоснабжения будут отключены дома №18 и 20 по улице Звездной. Рабочие будут делать все для устранения аварии в нормативные сроки, заверили в городской пресс-службе.

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Напомним, сегодня утром на улице Звездной в Пскове на проезжей части разлилась огромная лужа. Соответствующую фотографию в редакцию ПЛН направил читатель.