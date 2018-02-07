ЖКХ

Авария на теплотрассе на улице Звездной в Пскове устранена

Аварийная ситуация, возникшая в Пскове на теплотрассе диаметром 100 мм на улице Звездной в районе дома №20,устранена. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

По информации Псковских Тепловых сетей, работы на объекте завершены в 15.50, теплоноситель подан в систему, давление нормализовано. Ситуация устранена в нормативный срок. Временно отключенные по причине аварии дома №18 и 20 по улице Звездной получают тепло в полном объеме.

Жителям данных домов в случае, если будет наблюдаться падение температур в квартирах, рекомендовано обращаться в аварийную службу управляющей организации: после ликвидации подобных аварийных ситуаций в теплосистеме могут образовываться небольшие воздушные пробки.