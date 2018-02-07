ЖКХ

Жительницу Печор не могут переселить из аварийного жилья, потому что новое разграблено

Жительница Печор проживает вместе с детьми в доме на улице Железнодорожной, признанном аварийным. Более того, ей обещали, что переселение в новое жилье состоится не позднее сентября 2017 года, однако новоселье она до сих пор не отпраздновала. Причина в том, что новые квартиры осенью прошлого года были разграблены. Об этом на сайте ведерников.рф написал племянник печерянки.

«Квартиры были выделены, и даже осенью 2017 года им показаны. Но на тот момент новые квартиры были разграблены, водонагреватели украдены, электроплиты тоже. Сами помещения в ненадлежащем состоянии, так как замки в дверях были выломаны. Занимающийся этим вопросом юрист Суйко убеждал, что все недостатки устранят, и Новый год тётя будет встречать в новом жилье. Но на конец года было сказано, что бюджет 2017 года израсходован, и купить плиты и водонагреватели не на что. Придётся подождать начала 2018 года», - сообщил он.

При этом, по его словам, в аварийном жилье «печи дымят, квартиру не натопить, стены отходят от потолков, полы накренились, жить опасно, дети постоянно болеют». Автор обращения указал, что семья помогла тёте с покупкой электроплиты, и она снова обратилась с просьбой заселить её в квартиру, но власти сообщили, что это невозможно, поскольку заведено дело о грабеже квартир.