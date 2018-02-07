ЖКХ

Семья в Великих Луках мерзнет в квартире с начала отопительного сезона, а УК бездействует

В угловой квартире на втором этаже в Великих Луках на пр. Гагарина, 32/10 с начала отопительного сезона очень холодно. В результате проживающая здесь семья постоянно болеет. С жалобой на эту ситуацию обратилась через сайт ведерников.рф Ирина Давыдова.

«Комиссией, в состав которой входили представители управляющей компании, МУП «Тепловые Сети», ООО «ЖРС» выявлены нарушения температурного режима во всех комнатах. Температура в угловых комнатах + 16 градусов, в средней комнате и кухне +17 градусов. Оплата за отопление мною производится вовремя и в полном объеме, а предоставляемые коммунальные услуги не соответствуют допустимым нормам», - написала она.

Также автор жалобы отметила, что она отправила в управляющую компанию несколько писем с просьбой устранить нарушения температурного режима и произвести перерасчет платы за отопление. Однако, по ее словам, УО ООО «Центральное» бездействует.