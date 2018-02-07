ЖКХ

Директор великолукской управляющей компании привлечен к ответственности за неразмещение информации в Интернете

Прокуратура города Великие Луки установила, что управляющая организация ООО «УО «Центральное» не опубликовала на портале Государственной информационной системы ЖКХ в сети «Интернет» обязательную к размещению информацию.

В этой связи прокурором города в отношении генерального директора ООО «УО «Центральное» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, нарушение установленных законодательством РФ порядка, способов и (или) сроков размещения информации и размещение информации не в полном объеме, либо размещение недостоверной информации).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 34 города Великие Луки директор управляющей организации привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.