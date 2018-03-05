ЖКХ

В ближайшие 5 лет в России полностью перейдут на автоматический подсчет потребления коммунальных ресурсов

В течение 3-5 лет Россия будет повсеместно охвачена автоматизированной системой учета потребления коммунальных ресурсов. Это позволит управляющим компаниям в режиме реального времени дистанционно получать показания с индивидуальных приборов учета в квартирах граждан и отслеживать качество поставки ресурса для последующего начисления платежа, заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Он особо отметил, что автоматизацию планируется осуществлять за счет ресурсоснабжающих организаций (РСО) и управляющих компаний ЖКХ, а не потребителей. «Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся», - сказал Андрей Чибис.

По его словам, реализация этих планов «сделает систему оказания коммунальных услуг в коммунальном хозяйстве на порядок прозрачнее и на порядок удобнее для всех участников рынка и в первую очередь для потребителей». Для них пропадет необходимость специально передавать данные счетчиков, но кроме того автоматизированный учет позволит вводить разные тарифные планы и предлагать скидки при оплате ЖКХ, исходя из сроков и объемов потребления, а также готовности потребителя к своевременным расчетам за «коммуналку».

Замглавы Минстроя пояснил, что сейчас рассматриваются два варианта - либо эти тарифы с дисконтом будут вводиться государством, либо будет предоставлена возможность РСО и управляющим компаниям самим предлагать скидки. «С коллегами в правительстве мы еще будем обсуждать эти планы, но сам такой подход к тарифам разделяют большинство экспертов, и мы надеемся на поддержку в правительстве, - резюмировал Андрей Чибис.