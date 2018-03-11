ЖКХ

Прокуратура обязала администрацию Дно принять на баланс бесхозный газопровод на улице Заводской

Прокуратура Дновского района выявила бесхозный газопровод на улице Заводской в городе Дно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проведенной проверки установлено, что на территории района имеется система газоснабжения для многоквартирного дома по ул. Заводская, 3 и используется для газоснабжения. В настоящее время услуги по газоснабжению предоставляются жильцами многоквартирного дома, техническое обслуживание сети не осуществляется.

На балансе муниципальных организаций, администрации Дновского района указанный газопровод не стоит, техническая документация имеется. Согласно представленной информации Порховского РЭУ ОА «Газпром распределение Псков», администрации Дновского района, данный газопровод является фактически бесхозным, информация о собственнике отсутствует.

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявление с требованием обязать администрацию Дно обратиться в орган, осуществляющий госрегистрацию права на недвижимое имущество, с заявлением о принятии на учет в качестве бесхозяйной сети газопровода по ул. Заводская, 3.

Требования прокурора 7 марта удовлетворены, контроль за исполнением находится в районной прокуратуре.