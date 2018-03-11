ЖКХ

Пресс-конференция «Горжусь своим домом, своим двором» состоится в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 14 марта, в 10:30, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «Горжусь своим домом, своим двором».



Многих собственников волнует вопрос: кто отвечает за благоустройство придомовой территории и внешний вид их дома? К кому предъявлять претензии, если действительность совсем не соответствует желаемому? С кого спрашивать, если в подъезде покосились окна, с фасада осыпается штукатурка, а во дворе из элементов благоустройства - только две старые скамейки?



Впрочем, все больше псковичей понимают, что и подъезды, и придомовая территория многоквартирного дома – это достояние всех жильцов. Но все ли понимают, что конкретно они могут сделать? Какие шаги предпринять в первую очередь? Как повлиять на организацию капитального ремонта своего дома? Или заявиться в программу по благоустройству двора? Насколько сложно придумать и согласовать проект благоустройства? С какими проблемами можно столкнуться, и как их преодолеть?



Кстати, в Псковской области с начала 2018 года проводится масштабный конкурс «Горжусь своим домом - своим двором», цель которого поощрить ответственных и активных собственников. Кто и как может принять в нем участие? Как будут выявлены победители и чем будут награждены? Какие заявки уже поступили на суд жюри?



Об этом мы попросим рассказать наших спикеров:

• генерального директора Регионального оператора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Макарченко Сергея Викторовича

• и.о. заместителя главы администрации Пскова, начальника Управления городского хозяйства Захарова Алексея Геннадьевича

• председателя Союза собственников недвижимости Псковской области Кириллова Алексея Валентиновича



Дата проведения: 14 марта. Начало в 10:30.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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