ЖКХ

Почти 18 млн рублей Фонд капремонта в Псковской области взыщет с неплательщиков через суд

Почти 18 млн рублей Фонд капремонта в Псковской области взыщет с неплательщиков через суд. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН 14 марта сообщил и. о. генерального директора Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко.

Он рассказал, что на сегодня собираемость взносов на капремонт составляет 75,7%, что на 2% больше, чем в конце 2017 года. Сергей Макарченко напомнил, что с этого года Фонд взял на себя обязанность по доставке квитанций. «Я надеюсь, что собираемость вырастет гораздо больше», - добавил он.

На сегодня Фонд имеет на руках 4198 решений суда в свою пользу на общую сумму 17,7 млн рублей. В 10% случаев приходится прибегать к помощи судебных приставов.

Руководитель Фонда добавил, что до конца 2018 года пени неплательщикам начисляться не будут.