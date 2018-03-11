ЖКХ

Собственники многоквартирных домов в Псковской области все чаще собирают деньги на капремонт на спецсчетах

Собственники многоквартирных домов в Псковской области все чаще собирают деньги на капремонт на спецсчетах. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН 14 марта сообщил и. о. генерального директора Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В основном, это новые дома. «Большие дома собирают большие деньги и в состоянии сами ремонтировать свои дома. Еще лучше, чем это сделаем мы. Я сторонник того, чтобы они уходили на спецсчета, чтобы собственники распоряжались своими деньгами самостоятельно», - сказал Сергей Макарченко.

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов отметил, что в Пскове есть даже прецеденты, когда собственники, которые копят средства на спецсчетах, целенаправленно повышали тариф, чтобы быстрее и качественнее отремонтировать дом.

Сергей Макарченко напомнил, что собственники на любом этапе капремонта могут влиять на процесс. Для этого необходимо решение общего собрания собственников дома. «Активность собственников подросла, но остается низкой. Если договориться им не удается, решение за них принимает муниципалитет», - сказал руководитель Фонда и призвал всех собственников быть более активными.

Например, таким решением собственников сроки ремонта можно перенести на более ранние в случае, если элемент дома нуждается в срочном капремонте.