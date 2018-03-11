ЖКХ

Больше 100 заявок на благоустройство дворов поступило от жителей Пскова

Больше 100 заявок на благоустройство дворов поступило от жителей Пскова в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН 14 марта сообщила начальник отдела иновационного развития в сфере городского хозяйства УГХ Пскова Екатерина Вишнякова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для подачи заявки на благоустройство двора необходимо решение общего собрания собственников, процент проголосовавших должен составлять не менее 2/3 от всех собственников.

В настоящее время УГХ принято больше 100 заявок. Правда, есть и отклоненные. Например, те, где ремонт во дворе проводился в 2016 году. Екатерина Вишнякова добавила, что город принял решение дать возможность авторам отклоненных заявок с 1 августа до 1 октября внести изменения в свои заявки.

На сегодня в Пскове более 1,5 тысяч дворов, более 900 из них признаны неблагоустроенными. В этом году планируется отремонтировать 16 дворов, готовится техническая документация для проведения аукциона. Общее финансирование на эти цели составляет около 60 млн рублей. Софинансирование со стороны города - более 30%.