ЖКХ

План по капремонту многоквартирных домов в Псковской области на 2017 год выполнен на 65%

План по капремонту многоквартирных домов в Псковской области на 2017 год выполнен на 65%, «законтрактован» на 94%. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН 14 марта сообщил и. о. генерального директора Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

То есть в большинстве случаев договоры на выполнение работ заключены, правда, из-за погодных условий капремонты почти всех фасадов перенесены на весну. «Думаю, план 2017 года закроется по весне», - добавил Сергей Макарченко.

Он убежден, что выполнить программу, а не краткосрочные планы, без господдержки практически невозможно. Несмотря на достаточно высокую собираемость взносов на капремонт, денег на проведение всех ремонтов не хватает. Для этого тарифы необходимо повысить в 4 раза, но законодательно, добавил Сергей Макарченко, сделать это невозможно.