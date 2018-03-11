ЖКХ

Сергей Макарченко назвал собственников главным тормозом в решении всех проблем в ЖКХ

И. о. генерального директора Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН 14 марта назвал собственников многоквартирных домов главным тормозом в решении всех проблемных вопросов в ЖКХ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он убежден, что у собственников домов слишком много прав и слишком мало обязанностей. «До тех пор, пока собственники не поймут, что их собственность не заканчивается дверью, ничего нормального не будет», - отметил Сергей Макарченко.

Он отметил, что люди не могут элементарно собраться и выбрать старшего по подъезду или дому, не говоря уже о том, чтобы принять общее решение, касающееся капремонта своего дома или благоустройства двора. «Мы только требуем, а собраться и что-то решить мы не можем», - добавил он.

Начальник отдела иновационного развития в сфере городского хозяйства УГХ Пскова Екатерина Вишнякова добавила, что, организовавшись, собственники могут сделать в своем дворе все, что угодно.