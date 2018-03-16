ЖКХ

Управляющие компании лишат права собирать деньги за воду и электричество

Жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО). Для этого будет достаточно провести общее собрание собственников.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме. Прямые договоры появятся и у приобретателей новостроек, причем сразу после получения ключей: такую идею ранее поддержали вице-премьер Дмитрий Козак («Известия» ознакомились с протоколом совещания) и Минстрой.

Сейчас жители оплачивают электричество, воду, газ и тепло через управляющие компании (в том числе ТСЖ), которые затем перечисляют полученные средства в РСО. Если поправки будут приняты, УК смогут собирать с граждан деньги только за свою работу - содержание и текущий ремонт дома.