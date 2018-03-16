ЖКХ

В Пскове чествовали работников ЖКХ

15 марта, в преддверии Дня работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, в Городском культурном центре Пскова чествовали сотрудников коммунальных служб города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, с поздравительными речами в адрес коллективов предприятий, управляющих организаций города и управления городского хозяйства обратились заместитель губернатора Пковской области Александр Кузнецов, глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков и заместитель главы города Сергей Гаврилов.

«Мы с вами большая дружная семья. Сегодня в зале присутствуют настоящие профессионалы, которые непосредственно занимаются отоплением, водоснабжением, эксплуатацией жилищно-коммунального спектра города, - обратился к виновникам торжества Александр Кузнецов. - Хочу вас поблагодарить, сказать огромное спасибо за ваш труд. Вы не просто обеспечиваете жизнь жителей города Пскова отоплением, водой, но и развитие предприятий зависит от развития города».

Иван Цецерский поблагодарил собравшихся за большой вклад в усовершенствование жилищно-коммунального хозяйства Пскова и в связи с празднованием профессионального праздника наградил отличившихся сотрудников коммунальной сферы почетными грамотами Псковской городской думы и Главы города: «Вы все без исключения звенья этого комплекса. Большое спасибо за ваш труд, низкий вам поклон».

Александр Братчиков подчеркнул: «Люди привыкли, что могут подойти включить кран, а оттуда течет вода. Многие даже не задумываются, скольких трудов это стоит. Ту работу, которую вы выполняете, переоценить очень сложно».

Отметим, что в Пскове действует 39 управляющих компаний и МБУ «Жилище», в которых работает порядка 2 тыс человек. Кроме того, на таких предприятиях как «Горводоканал», «Псковские тепловые сети», «Комбинат благоустройства» и «Ремонтно-аварийная служба» трудится около 1920 человек. Сфера ЖКХ обслуживает 4 миллиона кв м многоквартирных жилых домов. По разным данным протяженность городских дорог составляет от 200 до 300 км.