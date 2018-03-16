ЖКХ

День работников бытового обслуживания и ЖКХ отмечается сегодня

Сегодня, 18 марта, отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает calend.ru, этот праздник отмечался в Советском Союзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» он был перенесен на третье воскресенье марта. А указом президента РФ от 7 мая 2013 года №459 «О Дне работника торговли» этот праздник следует отмечать в четвертую субботу июля, поэтому сегодня в России - в третье воскресенье марта - отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Первые декреты и постановления Советского правительства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания стала активно развиваться. К бытовым услугам мы относим все те службы, которые создают уют и удобство нашей жизни.

Работники ЖКХ неутомимо трудятся, чтобы в наших жилищах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Дома быта, ателье, комбинаты, мастерские, салоны оказывают услуги по ремонту квартир, изготовлению и ремонту мебели, стирке и химической чистке, индивидуальному пошиву и ремонту обуви и одежды. Также бытовые услуги оказываются по профилактике и ремонту автомобилей, ремонту бытовых машин и приборов, теле- и радиоаппаратуры, музыкальных инструментов.

Прокат предметов культурного и спортивного назначения и домашнего обихода, уборка квартир, выполнение различных поручений, фото- и парикмахерские услуги — все это в сфере ведения необходимых нам служб быта. Сегодня работники торговли, бытового обслуживания вносят огромный вклад в развитие экономики страны, расширяют спектр услуг и улучшают их качество.