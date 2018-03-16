ЖКХ

Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником

Врио губернатора Псковской области поздравил работников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 18 марта.

«Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства Псковской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников жилищно-коммунального хозяйства, - говорится в поздравлении, опубликованном на портале госорганов Псковской области. - От вашего труда зависит тепло и уют в доме каждого жителя региона и эффективное функционирование сферы жилищно-коммунального хозяйства Псковской области».

Михаил Ведерников подчеркнул, что в разных экономических и погодных условиях работники жилищно-коммунального комплекса региона трудятся, чтобы предоставлять потребителям качественные коммунальные услуги, создавать комфортную среду в городах и поселках.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия вам и вашим близким», - заключил врио губернатора.