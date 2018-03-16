ЖКХ

С директором Псковских теплосетей Александром Коростелевым планируют перезаключить трудовой договор

С директором МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александром Коростелевым планируют перезаключить трудовой договор на новый срок. Соответствующие проекты решений Псковской городской Думы опубликованы на официальном сайте города.

В одном из них предлагается расторгнуть трудовой договор с Коростелевым в связи с истечением срока договора, а во втором - согласовать его кандидатуру для назначения на должность директора муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети» и заключение с ним срочного трудового договора.

Напомним, Александр Коростелев работает на ПТС почти 40 лет, в качестве директора - с марта 2010 года.