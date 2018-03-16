ЖКХ

Прокуратура обязала власти Заплюсья обеспечить местную котельную нормативным запасом топлива

Прокуратурой Плюсского района принимаются меры по недопущению срыва отопительного сезона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе проверки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в поселке Заплюсье Плюсского района установлено, что местная котельная вопреки требованиям действующего законодательства не обеспечена неснижаемым нормативным запасом топлива, утвержденного приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 27.09.2017 № 64-н.

В связи с этим прокурором района в суд предъявлено исковое заявление об обязании муниципального предприятия, являющегося ресурсоснабжающим, обеспечить эксплуатируемую котельную неснижаемым нормативным запасом топлива (щепы) не менее 0,266 тонн, а также о возложении на администрацию района обязанности принять меры по организации обеспечения запаса топлива.

Решением Плюсского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.