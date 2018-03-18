ЖКХ

В Минприроды сообщили об отставании от сроков проекта по ликвидации свалок

В России растет количество твердых коммунальных отходов (ТКО) — только за 2017 год россияне выбросили на треть больше бытового мусора, чем 11 лет назад. При этом лишь 10% мусора отправляется на мусороперерабатывающие заводы, а уровень переработки ТКО за 10 лет вырос только на 17%, пишут «Известия».

Для решения этой проблемы был разработан проект «Чистая страна» - к 2023 году должно быть построено пять мусоросжигательных заводов, а количество захоронений сократится на 7%. Однако реализация проекта уже отстает от намеченных сроков. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков.

«Поскольку эти проекты не предусматривают государственного финансирования, сроки продиктованы инвестиционными возможностями оператора. Пока мы видим отставание», - рассказал он.

В то же время Гудков отметил, что в случае с заводами по термической обработке отходов лучше не торопиться — необходимо «оценить максимально всесторонне и качественно все аспекты, разъясняя при этом особенности и характеристики этого производства гражданам».

Как сообщили в ведомстве, каждый субъект федерации уже разработал свою схему утилизации ТКО, однако и здесь сроки замедляются. Также в числе главных проблем - отсутствие системы сортировки мусора и промышленной переработки отходов.