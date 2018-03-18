ЖКХ

Жители Невельского района возмущены ростом тарифов на тепло почти в 2,5 раза

Жители Невельского района возмущены ростом тарифов на тепло за 10 лет почти в 2,5 раза. Соответствующее обращение в адрес главного государственного инспектора в Псковской области и врио губернатора региона опубликовано на сайте ведерников.рф.

Автор обращения Виталий Бешта отмечает, что под протестом подписались более 2000 местных жителей. В письме указывается, что в период с 2008 по 2018 годы тариф на теплоснабжению вырос с 1217 рублей до 3116 рублей за 1 Гкал. «Рост составляет почти 250%, тариф стал равен тарифу на теплоснабжение города Мурманска, который находится за полярным кругом», - говорится в жалобе.

Причиной роста тарифа Виталий Бешта считает изменение схемы теплоснабжения населенных пунктов Невельского района. «Глава района ликвидировал, на наш взгляд без оснований, ресурсоснабжающую организацию (Сельэнерго), которая обеспечивала отдельную тарификацию и конкуренцию, а следовательно, и величину цены на теплоснабжение и ввел смешанный тариф по отоплению города Невеля и села, что привело к увеличению стоимости тарифа в два раза. Создал непрозрачную схему в формировании единого смешанного тарифа по району, снял с себя ответственность по повышению энергоэффективности сельских котельных (24 котельных). При этом надо учесть, что сельские котельные отапливают углем объекты соцкульбыта (школы, детские сады, дворец культуры, больницы)», - поясняется в обращении.

«Завышенный в два раза тариф дополнительно забирает с каждой семьи 1500-2000 тысячи рублей. Хотя 75% всего жилого фонда в городе Невеле отапливается газом. Проектная цена стоимости г/калории котельной на газе – 1500 рублей», - отмечается в обращении.

Жители района, подписавшиеся под письмом, в связи со сложившейся ситуацией выразили недоверие главе района. Они просят запретить сбор средств за теплоснабжение единственной управляющей компании, создать конкурентную среду в сфере ЖКХ и срочно разделить тариф на «сельский» и «городской», ликвидировав «перекрестное субсидирование».