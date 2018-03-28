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ЖКХ

Депутаты предлагают ставить во всех квартирах датчики по утечке газа

28.03.2018 13:20|ПсковКомментариев: 4

Петербургские депутаты настаивают на наличии бытовых газовых сигнализаторов в квартирах, которые позволят избежать возможных трагедий при утечке. Как сообщает «Росбалт», инициатива была одобрена в городском парламенте и теперь будет отправлена на обсуждение в Госдуму.

ЗакС предлагает внести поправки в ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», добавив туда пункт «защита от загазованности помещений». Предполагается, что в будущем здания в России должны проектироваться в том числе с учетом этого показателя.

«В последнее время в нашей стране и в городе резко участились аварии при использовании бытового газа в жилищно-коммунальном хозяйстве. Как правило, указанные аварии весьма тяжелые, несут за собой человеческие смерти и колоссальные материальные потери. Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами. Указанные комплекты не только зафиксируют повышение концентрации бытового газа на ранней стадии, но и автоматически проинформируют диспетчерские службы о факте возникновения аварийного случая, а также отключат подачу газа в жилое помещение с одновременным включением вентиляции или отключат подачу электроэнергии», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Только в марте в России произошло два взрыва газа в жилых домах. Так, 13 числа в Петербурге взрывом оказались повреждены восемь квартир. 20 марта в пятиэтажном доме в Мурманске после детонации обрушился угол здания на высоте трех этажей. Жертвами несчастного случая стали два человека: мужчина, погибший на месте, и женщина, которая скончалась в машине «скорой помощи».

Источник: Псковская Лента Новостей
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