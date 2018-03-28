ЖКХ

Псковским депутатам предложили поддержать законопроект, устраняющий несправедливость в распределении льгот по уплате взносов за капремонт

Устранить несправедливость в распределении льгот по уплате взносов за капремонт многоквартирных домов предложили коллегам по парламенту депутаты областного Собрания от фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова и Владимир Панченко. Они призвали поддержать проект федерального закона, вносящего соответствующие изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Проект постановления обсуждался сегодня, 28 марта, на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс положениями, в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации будут вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II группы.

«Данные изменения устранят сложившуюся несправедливость в распределении льгот, предусмотренных действующей редакцией Жилищного кодекса. Жителей нашей области эта проблема также очень волнует», - пояснила Наталья Тудакова.

По ее словам, неработающий собственник жилого помещения в возрасте 70-80 лет, проживающий совместно с инвалидом I или II группы не может претендовать на получение компенсации, предусмотренной ЖК РФ, так как не относится к категории граждан, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Вместе с тем и инвалиды I и II группы, не являющиеся собственниками помещения в многоквартирном доме, также не могут воспользоваться льготой.

Инициаторы указывают, что на законопроект дано в целом положительное заключение правительства Российской Федерации с пометкой, что необходимо предусмотреть денежные средства в федеральном бюджете на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ, поскольку круг граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расширится.

«Считаем, что принятие законопроекта будет еще одним крайне необходимым, своевременным, важным шагом и действенной мерой в сфере поддержки социально незащищенных слоев населения», - подчеркнула Наталья Тудакова.

«Мы не очень понимаем, кто находится по ту сторону двери, это, скорее, вотчина социального комитета, но мы считаем, что в законопроект заложены справедливые основания», - прокомментировал генеральный директор РО Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов отметил, что данный законопроект уже принят в Госдуме в первом чтении. «Не возникнет ли в этом случае правовая коллизия», - поинтересовался он.

Начальник правого управления регионального Заксобрания Любовь Цибулькина отметила, что законопроект отправлен на доработку по источникам финансирования. «Поэтому проект можно поддержать, чтобы такие источники финансирования были найдены», - добавила она.

Большинством голосов члены комитета проголосовали в поддержку законопроекта. Окончательное решение будет принято завтра, 29 марта, на очередной сессии Псковского областного Собрания.