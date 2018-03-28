ЖКХ

Великолучанке полгода продолжали начислять коммунальные услуги за квартиру, из которой ее переселили

Прокуратура города Великие Луки по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что заявительнице в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах» по договору мены предоставлено жилое помещение.

Занимаемое ею ранее жилое помещение передано МО «Город Великие Луки».

В соответствии с ч.2 ст.153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение.

Но и после переселения женщины управляющая организация на протяжении 6 месяцев продолжала начислять ей плату за жилое помещение и коммунальные услуги по прежнему месту ее жительства.

В этой связи прокурором города в адрес директора управляющей организации внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены управляющей организацией произведен перерасчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги.