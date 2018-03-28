Великолучанке полгода продолжали начислять коммунальные услуги за квартиру, из которой ее переселили

Прокуратура города Великие Луки по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что заявительнице в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах» по договору мены предоставлено жилое помещение.
Занимаемое ею ранее жилое помещение передано МО «Город Великие Луки».
В соответствии с ч.2 ст.153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение.
Но и после переселения женщины управляющая организация на протяжении 6 месяцев продолжала начислять ей плату за жилое помещение и коммунальные услуги по прежнему месту ее жительства.
В этой связи прокурором города в адрес директора управляющей организации внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены управляющей организацией произведен перерасчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги.