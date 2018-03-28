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ЖКХ

Юлия Пожидаева: Протекающие кровли домов №41 и 47 на Народной угрожают безопасности жильцов

29.03.2018 15:07|ПсковКомментариев: 0

29 марта гостем студии радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM)стала депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №9, руководитель фракции «Справедливая Россия» в гордуме Юлия Пожидаева. В рамках программы «Беседка» она рассказала о ключевых проблемах своего округа и путях их решения.

- Юлия Валерьевна, скажите, пожалуйста, как часто вы общаетесь с жителями вашего округа. Откуда вы как депутат-одномандатник узнаете о проблемах ЖКХ? Наверное, из первых уст?

- Да, из первых уст. Общаюсь с жителями округа №9 я каждый день. Очень у многих псковичей есть мой личный телефон. У председателей Советов домов - там, где они есть в моем округе - у всех есть мой телефон. По всем возникающим вопросам они звонят мне напрямую, мы встречаемся, обсуждаем и ищем пути решения.

- Этих проблем на избирательном округе десятки, а, может, и сотни. Какие из них у вас как у депутата-одномандатника сейчас стоят на повестке дня как наиболее острые?

- Проблем очень много. В основном они касаются благоустройства дворов и состояния дорог. Но есть одна очень острая проблема, которая касается безопасности жителей - это протекающие кровли в домах №№41 и 47 по улице Народная. Эта проблема появилась не вчера и не позавчера. Она появилась несколько лет назад. Кровли в этих домах находятся в критическом состоянии. В течение нескольких лет проводились текущие ремонты силами управляющей компании «Микрорайон №13», на содержании которой находятся эти дома, но на сегодняшний день они не приводят к тому результату, чтобы можно было жить спокойно.

- Другими словами, текущий ремонт текущие крыши не спасает.

- Совершенно верно. Буквально вчера мы были и в 41-м доме, и в 47-м. Буквально в прошлый четверг температура повысилась, снег растаял и опять кровля потекла. В плане фонда капремонта эти дома стояли на 2015 - 2017 год, и как раз в это время там должна была быть отремонтирована кровля. В плане-то они есть, но реально там не было ничего сделано - даже не начаты работы. Кроме того, в краткосрочный план капремонта на 2018 - 2020 годы эти дома тоже не попали.

- А почему там не был выполнен ремонт? Как объясняет это фонд капремонта?

- У меня есть переписка с управляющей компанией и с прокуратурой, которая пересылала наши обращения Госкомитету по строительному и жилищному надзору. Кроме того, мы проводили встречу с представителями фонда капремонта, которые сказали, что на сегодняшний день средств на ремонт кровель этих домов у них не предусмотрено, но если будет какая-то экономия, то, может быть, этот вопрос будет рассмотрен. Один из выходов, который предлагают представители фонда капремонта и управляющая компания — вывести на спецсчет средства, которые накоплены жителями на капремонт, и уже своими силами отремонтировать кровли.

- А позволяет ли объем средств?

- К сожалению, нет. На сегодня по дому №47 накоплено 500 с чем-то тыс. рублей. Спасибо фонду капремонта, он подготовил нам смету на ремонт кровли - 1 млн 057. тыс. рублей. До этого у нас была смета управляющей компании на 1 млн 200 тысяч. Не хватает половина. Управляющая компания готова отремонтировать кровлю, но при условии, если жители в течение года рассчитаются с ней. Но надо понимать, основная часть жителей этого дома — 80% - пенсионеры, и платить больше тысячи рублей в месяц, чтобы накопить нужную сумму, непосильно. На сегодняшний день это невозможно. Поэтому вопрос опять в подвисшем состоянии, а решать его надо срочно. Вчера мы опять были в этом доме, и там в августе прошлого года было возгорание. Мы открывали щитовую с оплавленными счетчиками.

- Там льет на щитовую?

- Да. И как спасаются жители? Они вызывают управляющую компанию. Провода в щитовой закрываются полиэтиленом, чтобы вода туда не попадала.

- Вы говорите, у вас есть письмо прокурора. Как такое может быть? На фоне трагедии в Кемерово это просто с ума сойти.

- Комитетом по строительному и жилищному надзору протечки были установлены. Управляющая компания получила предписание на выполнение текущего ремонта. Она его выполнила, но этот текущий ремонт, эти заплатки, не спасают. Ну мы посмотрели на кровлю, конечно, можно было бы сделать это по-другому. Но это требовало бы бОльших средств, которые управляющая компания не стала тратить на эту кровлю. Тем более что людей успокаивали тем, что в плане фонда капремонта этот дом стоит на 2015 - 2017 год.

- А что предлагает фонд капремонта? Ведь возможен же какой-то маневр, что делать!

- Только если будет экономия средств. То есть жители сейчас в таком положении, что они брошены. Дом может загореться в любой момент, вода льется по проводам. Я уже говорила, у нас отсняты кадры с последствиями пожара, которые до сих пор видны, хоть там и прибрано. И в следующий хороший дождь все это снова произойдет. Тогда отключили свет, и дом был без света целых четыре дня.

- То есть люди стали заложниками этой ситуации. И вы тоже как представитель жителей этого округа. Для чего вы отсняли кадры?

- Мы сделаем ролик на эту тему и, надеюсь, что таким образом обратим внимание на проблему. Понимаю, что можно пойти по пути многих и дойти до приемной президента, но я не думаю, что наш президент должен ремонтировать протекающие кровли. Очень надеюсь, что у властей нашего города, чиновников, которые за это отвечают, хватит совести, и они обратят внимание на эту ситуацию и предложат ее решение. Именно срочное решение. Потому что ждать нельзя.

- Скажите, пожалуйста, а как жители идут на контакт с вами как с депутатом? Чувствуют ли они себя собственниками своего жилья? Насколько готовы вместе с вами добиваться решения таких тяжелейших ситуаций?

- Когда речь идет о решении проблем целого дома, это объединяет. Как с Народной, 47 - на собрание выходит большинство жителей, их эта проблема волнует. Беда людей, как говорится, объединила. Там же, где проблема касается отдельно взятой квартиры, как правило, бьется один человек. Мы пытаемся собрать собрание жильцов, а соседи, к сожалению, не идут. Они не чувствуют проблемы. И когда люди начинают жаловаться и высказывать какие-то недовольства, например, управляющей компанией, в результате это оказывается один человек, ну, может, еще 2-3 соседа. Остальные, к сожалению, очень пассивны и особой активности в управлении своим домом не проявляют.

- Юлия Валерьевна, в гордуме принят нормативно-правовой акт, согласно которому на каждый депутатский округ осуществляется так называемый контрольный выезд с участием депутатов гордумы, представителей администрации города и, где требуется, администрации области. Что вы планируете показать такой комиссии на своем округе и как в целом относитесь к подобного рода контрольным выездам?

- Когда эти выезды были утверждены, я очень вдохновилась возможности показать представителям власти проблемы, которые есть в округе. Это хорошая возможность привести их в тонус. Мой выезд планируется в апреле, и я думаю, что от него откажусь. Первый такой выезд состоялся в январе на округ депутата Елены Полонской, и одна из кричащих проблем, которая была ею озвучена - это котлован во дворе на Народной, 4-в, угрожающий безопасности людей, которые живут в близлежащих домах. Проблема до сих пор не решена! Для меня этот котлован - это показатель. Это то, что надо делать срочно. И пока не будет результата от этого выезда...

- … вы к себе на округ комиссию не пригласите.

- А смысл? Оттого, что кто-то снова обозначит проблему и покажет, что вот тут у нас плохо и тут плох, толку нет. Это не решает саму проблему. Но как только котлована на Народной не будет, я первая попрошу, чтоб представители гордумы и администрации приехали на мой округ.

Пресс-портрет
Пожидаева Юлия Валерьевна Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №9, директор по розничной торговле ООО «Империал».
Теги: #ЖКХ #эхо москвы в пскове #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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