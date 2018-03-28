ЖКХ

Комитет по ЖКХ одобрил перезаключение трудового договора с директором ПТС Александром Коростелевым

Комитет по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы одобрил перезаключение трудового договора с директором МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Александром Коростелевым. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета.

Напомним, с ним планируется расторгнуть прежний трудовой договор в связи с истечением срока его действия и согласовать его кандидатуру для назначения на должность директора муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети» на новый срок. С Александром Коростелевым будет заключен новый срочный трудовой договор.

Как пояснил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, все прекрасно знают Александра Коростелева как хорошего руководителя и надежного соратника, понимающего проблемы своего предприятия. Члены комитета проголосовали за внесение вопросов, связанных с расторжением прежнего и заключением нового договора с Коростелевым на апрельскую сессию гордумы с рекомендацией «принять».

Напомним, Александр Коростелев работает на ПТС почти 40 лет, в качестве директора - с марта 2010 года.