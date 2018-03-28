ЖКХ

Депутат Дмитрий Барабанов взял вопрос о переносе сроков капремонта дома по улице Новоселов на контроль

В прошлом году жители дома №19 по улице Новоселов в Пскове обратились к депутату по своему округу Дмитрию Барабанову с просьбой оказать содействие в решении вопроса по капитальному ремонту дома. По их словам, здание было построено в 1975 году, но с тех пор капитальный ремонт не проводился ни разу, несмотря на то, что сроки эксплуатации инженерного оборудования и кровли давно истекли. В ответ на жалобу жильцов управляющая компания сообщила о том, что все аварийные ситуации решаются незамедлительно, а в целом здание находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Дмитрий Барабанов организовал рабочий выезд на место с целью осмотра территории. «Трубы в подвале находятся в аварийном состоянии, канализационные отходы текут прямо в подвал, а из труб льется горячая вода. Дом нуждается в незамедлительном ремонте», - заключил он.

В соответствии с региональной программой, капремонт кровли, фасада, горячего водоснабжения, газоснабжения и подвального помещения дома №19 по улице Новоселов запланирован только на 2020 год.

Депутат Дмитрий Барабанов отметил, что основанием для пересмотра сроков является аварийность отдельных элементов, и на основании решения общего Собрания собственников дом может быть включен в краткосрочный план реализации региональной программы с пересмотром сроков на более ранние.

Так, по инициативе депутата была сформирована комиссия, в которую вошли представители управляющей компании, работник Фонда капитального ремонта и жители дома, в результате работы которой были собраны подписи собственников МКД за перенос ремонтных работ на 2018 год, после чего документ был направлен местному оператору в Фонд капитального ремонта.

Дмитрий Барабанов подчеркнул, что данный вопрос он будет держать под личным контролем.

Добавим, что алгоритм, по которому капитальный ремонт многоквартирного дома может быть проведен раньше запланированного срока, предполагает наличие протокола с соответствующим решением собственников жилья, заявку на перенос сроков и заключение экспертизы, содержащее исчерпывающее техническое задание и смету.