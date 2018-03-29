ЖКХ

В отношении управляющей компании в Палкино возбуждено дело из-за высоких тарифов на отопление

Прокуратура Палкинского района провела проверку по обращению граждан по вопросу обоснованности тарифа за отопление.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре муниципалитета, проведенной проверкой установлено, что несмотря на то, что тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией, является единым для всех потребителей Палкинского района, в многоквартирном доме №10 по ул. Островская в поселке Палкино Псковской области отмечена наибольшая стоимость отопления за квадратный метр в сравнении с иным благоустроенным жилым фондом Палкинского района, что связано с наибольшими теплопотерями и обусловлено ненадлежащим энергосбережением и недостаточной энергетической эффективностью указанного многоквартирного дома.

В силу пункта 7 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Несмотря на это, управляющей организацией не разрабатывались и не доводились до сведения собственников помещений в указанном многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, что повлекло обоснованное обращение граждан в прокуратуру района за защитой своих прав.

На основании изложенного прокуратурой района в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 9.16 КоАП РФ (несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведения до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах), а также в его адрес внесено представление об устранении нарушений в указанной сфере.

Устранение нарушений закона контролируется прокуратурой района.