ЖКХ

Видеотрансляция программы «Эхономика» с начальником информационно-расчетного центра «Горводоканала» Ксенией Малыхиной

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - начальник информационно-расчетного центра МП г.Пскова «Горводоканал» Ксения Малыхина.

Собственники квартир теперь могут перечислять деньги поставщикам ресурсов в обход управляющих компаний и ТСЖ и заключать так называемые «прямые договора». Одни опасаются делать это: процедура новая, непонятная. Другие настроены категорично: хватит кормить ЖЭКи, напрямую будет куда дешевле.

Порядок заключения такого договора уведомительный. То есть собственникам дополнительно ничего подписывать и обращаться к компании - поставщику услуг не придется. По истечении 30 дней с того момента как ресурсоснабжающая организация уведомит собственников о переходе на прямые договоры, например, повесит объявление на информационном щите подъезда, договор вступает в силу.

Заинтересованы в переходе, в первую очередь, ресурсоснабжающие организации. Конфликты между поставщиками и управляющей компанией как раз и приводили к росту неплатежей и судебным искам. Но даже если большой задолженности у управляющей компании нет, то собственники могут на общем собрании принять решение о переходе на прямые договоры.

По словам законодателей, процесс должен быть запущен с середины мая. К этому времени появятся первые дома, которые перешли на такую систему отношений.

Как этот процесс выглядит в Пскове, в чем выгода от перехода на прямые договора для горожан и можно ли сэкономить на коммунальных платежах? Сегодня мы постараемся обсудить все эти темы вместе с гостем нашей программы.

Эти и другие вопросы ведущий сегодня обсудит с гостем студии. Звоните в студию прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.