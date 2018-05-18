ЖКХ

Институт советов многоквартирных домов в Псковской области не прижился - Алексей Кириллов

Институт советов многоквартирных домов в Псковской области не прижился. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН высказал председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

По его словам, количество советов многоквартирных домов в Псковской области не особо растет, хотя это один из важных элементов быта. На сегодня на территории Пскова действует клуб председателей советов многоквартирных домов, а в других районах это по какой-то причине не прижилось.

Алексей Кириллов отметил, что отсутствие таких советов - это одна из главных проблем в сфере ЖКХ Псковской области, поскольку именно председатели советов должно объединять собственников и рассказывать им о тех изменениях в законодательстве в сфере ЖКХ, которые грядут. Например, ближайший вопрос - новая схема обращения с отходами на территории области, которая полностью изменит систему оплаты ЖКУ. «Только мы можем донести до жителей быстро и глобально эти изменения», - подчеркнул он.

Один из механизмов общения и кооперации собственников - это проведения совместных праздников, например, дней соседей. Такой день состоялся по всей Псковской области 25 мая, на сегодня в нем приняли участие больше 3 тысяч человек. В некоторых дворах праздник продолжится вплоть до 9 июня.