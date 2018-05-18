ЖКХ

Управляющая компания в Пскове собирает с жильцов деньги за уборку мусора из урн, украденных несколько месяцев назад

Жильцы дома №1 по улице Достовалова в Пскове в этом году ждут строительства универсальной спортивной площадки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила председатель Совета многоквартирного дома №1 на улице Достовалова в Пскове Алла Горшкова.

Она рассказала, что двор попал в программу «Формирование комфортной городской среды. В течение двух недель удалось провести собрание собственников жилья и подготовить проект. «В этом году мы ждем начала строительства универсальной спортивной площадки с велодорожкой. Она будет для всего микрорайона, но ее нужно содержать, а для этого нужны деньги», - отметила Алла Горшкова.

По ее словам, собственники сейчас думают над созданием ТСЖ, но объединить людей не так и просто. Главная цель - взять контроль за деньгами, которые собирают собственники, поскольку управляющая компания о расходовании средств не отчитываеся, жильцы полагают, что ее тарифы слишком завышены.

Например, управляющая компания собирает с жильцов дома деньги за уборку мусора из урн, которые еще весной были украдены с даны на металлолом. Новые урны до сих пор не смонтированы.

Председатель Совета многоквартирного дома №3-а на улице Мирной в Пскове Нина Каштанова рассказала, что у нее обратная ситуация - их управляющая компания поддержала собственников в желании провести День соседей, оказала всю необходимую помощь и поддержку. По мнению Нины Каштановой, с управляющей компанией нужно учиться выстраивать диалог, а не постояннно жаловаться на ее работу.