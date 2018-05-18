ЖКХ

Председатель совета псковского многоквартирного дома призывает всех собственников копить деньги на капремонт на спецсчете

Председатель совета многоквартирного дома №3-а на улице Мирной в Пскове Нина Каштанова призывает всех собственников копить деньги на капремонт на спецсчете. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она заявила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.

Ее дому уже больше 40 лет, в нем 75 квартир. На сегодня капремонт дома выполнены, правда не без судебных тяжб. Часть ремонтных работ удалось провести за счет денег, собранных жильцами на спецсчете. «Денег хватило и даже осталось», - сказала Нина Каштанова и призвала всех последовать их примеру.

Она также добавила, что в ее доме практически нет должников. «Люди хотят жить в хорошем доме», - добавила председатель совета многоквартирного дома №3-а на улице Мирной.