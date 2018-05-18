ЖКХ

Псковичи платят за услуги «Горводоканала» лучше, чем управляющие компании

С платежной дисциплиной населения на псковском «Горводоканале» чуть лучше, чем с платежной дисциплиной управляющих компаний. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» начальник информационно-расчетного центра МП г.Пскова «Горводоканал» Ксения Малыхина.

«Так, если собираемость и поступление средств от управляющих компаний составляет в лучшем случае 80 процентов, то от населения - 95%. Разница ощутимая», - пояснила она.

С неплательщиками за услуги по водоснабжению и водоотведению водоканал ведет претензионную работу. «Ежемесячно мы подаем в суд около 300 дел должников - физлиц. Хотелось бы обратиться к абонентам, чтоб следили за размером задолженности, потому что у нас ежедневно возникает ситуация, когда человек не знает о том, что его дело находится уже у судебных приставов», - пояснила Ксения Малыхина.

Водоканал присылает должникам уведомления, что, если задолженность не будет погашена, предприятие обратится в суд, но люди либо этого не видят, либо считают, что это будет сложно, поэтому не платят по счетам. «Сумма по искам у нас растет. Часто люди приходят от приставов и просят рассрочку, когда уже есть судебное решение. Но мы на это не соглашаемся. Ведь поймите, мы проводим огромную работу, оплачиваем госпошлину, подавая документы в суд, поэтому призываю должников решать проблему до того, как расчет окажется в суде», - отметила гостья студия.

«Бывают разные жизненные ситупции, когда человек попросту не знает о долге, например, когда собственник меняется, но всегда можно обратиться в наш Информационно-ресурсный центр или юридический отдел, договориться о рассрочке долга. Но лучше не доводить дело до суда и решить вопрос хотя бы в порядке рассрочки», - резюмировала она.