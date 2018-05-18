ЖКХ

Проверять реальную стоимость счетчиков на воду, прежде чем их устанавливать, призывает псковичей «Горводоканал»

Сотрудники псковского «Горводоканала» не продают водные фильтры и счетчики, расхаживая по квартирам. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» начальник информационно-расчетного центра МП г.Пскова «Горводоканал» Ксения Малыхина.

Она напомнила, что пару месяцев назад в Пскове был очередной всплеск активности людей, которые ходили по квартирам, представляясь сотрудниками водоканала, и говорили жильцам о необходимости заменить приборы учета расхода воды. При этом они предлагали псковичам купить счетчики за цену в несколько раз дороже реальной. «Зачастую жертвами мошенников становились пенсионеры или одинокие люди, которым не с кем посоветоваться. И когда я вижу, что за 4 счетчика они выкладывают 10 - 12 тыс. рублей, таких людей становится очень жалко. Это очень уязвимая и в то же время самая ответственная часть людей», - отметила Ксения Малыхина.

По ее словам, установка счетчика стоит 580 рублей плюс стоимость самого прибора учета. При этом абонент и сам может его установить, но силами сотрудников «Горводоканала» или управляющей компании должна быть проведена бесплатная опломбировка и постановка счетчика на учет.

«Еще раз хочется сказать - мы не предлагаем продукцию фильтрации воды, не предлагаем поверку приборов учета - водоканал этим не занимается. Также убедительно просим - проверяйте реальную стоимость приборов учета. Мошенников очень много, а привлечь их к ответственности практически невозможно, потому что по сути они не мошенничают, а вводят в заблуждение людей, которые верят им на слово», - резюмировала Ксения Малыхина.