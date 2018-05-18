ЖКХ

В частном секторе Пскова прошел рейд по отключению от газоснабжения абонентов-должников

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» провели рейд в рамках планомерной работы по взысканию задолженности с абонентов-физических лиц, проживающих в частном секторе города Пскова.

Как сообщает пресс-служба компании, неплательщики неоднократно получали предупреждения о возможном отключении от газоснабжения в случае неоплаты долга. Информирование осуществлялось по телефону, в смс-сообщениях, обращениях, размещенных в квитанциях.

По итогам рейда было отключено два абонента с общей суммой задолженности более 45 тысяч рублей. Еще шесть абонентов оплатили задолженность на общую сумму более 144 тысяч рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает, что одним из условий газоснабжения является наличие договора на техническое обслуживание внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования. Отсутствие такого договора может послужить причиной для отключения подачи газа.

Отключение неплательщиков от газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз Псков» проводит в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки газа для обслуживания коммунально-бытовых нужд», привлекая специализированные организации.

По состоянию на 28 мая просроченная задолженность населения Псковской области перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила 11 млн. 970 тыс. рублей. Просроченную задолженность перед региональной компанией имеют 17 525 абонентов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

- уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО

влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.