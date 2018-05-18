ЖКХ

В деревне Великолукского района пять лет нет водоснабжения

К врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову через сайт ведерников.рф обратились жители дома №1-а по ул. Давыдовской в деревне Купуй Великолукского района Псковской области. В своем письме граждане сообщили, что пять лет живут без водоснабжения.

«Более 5 лет мы не живем, а мучаемся: для приготовления пищи, для того, чтобы вымыть пол, сделать влажную уборку, постирать белье, и, извините, смыть в унитазе, нужно взять ведра и идти на колодец, расстояние до которого никак нельзя назвать маленьким. А в каждой квартире живут не по одному человеку, а семьями, где есть маленькие дети, где в гости приезжают родственники, где есть домашние животные. Расход воды получается очень большим. Мы все ужасно устали, сил больше нет таскать ведрами воду, а кому-то ее надо нести на второй этаж. Некоторые жители уже оборудовали прямо возле домов колодцы, но, согласитесь, это же не выход из ситуации?» - сообщается в письме.

Жители деревни отметили, что они неоднократно обращались к главе Великолукского района Сергею Петрову. Он сообщил им, что муниципальное предприятие, занимавшееся услугами водоснабжения и водоотведения в районе, обанкротилось, но с февраля 2018 года будет работать вновь организованное предприятие, и проблема решится.

«Но, как оказалось, это были опять просто слова», - отмечают горожане.

Добавим, что проблемы с водоснабжением есть и в деревне Переслегино Великолукского района. В данный момент в населенном пункте отключена горячая вода, а холодная подается с перебоями. Как отмечают местные жители, это также связано с банкротством местного водоканала.