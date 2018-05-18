ЖКХ

У муниципальных предприятий ЖКХ Псковской области может появиться единая бухгалтерия

Администрация Псковской области прорабатывает вопрос создания единой бухгалтерии для муниципальных предприятий ЖКХ с целью централизации их работы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

В сфере ЖКХ, по его словам, остро стоит вопрос необходимости урегулирования вопроса накопленной ранее задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, которая составляет 136 млн рублей. Достичь максимально быстрого прогресса по этому направлению позволит запланированная работа по инвентаризации предприятий ЖКХ, поиску внутренних резервов и выработки мер по повышению эффективности их деятельности. «Хотя, конечно, в первую очередь нужно искать средства на выплату субсидий», - отметил врио губернатора.

В 2017 году на территории 5 муниципальных образований области введены в эксплуатацию 8 новых объектов теплоснабжения. Благодаря проведенным ранее мероприятиям по модернизации коммунальной инфраструктуры, Псковская область сохраняет низкий уровень аварийности на системах теплоснабжения и занимает 3 место среди регионов Северо-Западного федерального округа, заключил он.